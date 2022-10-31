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31 октября, 11:32

В Кремле ответили, ждать ли публикации указа о завершении частичной мобилизации

Песков: Кремль проинформирует, если появится указ о завершении частичной мобилизации в РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обещал проинформировать журналистов, если появится указ главы государства о завершении частичной мобилизации.

"Мы проинформируем вас дополнительно",  отметил он.

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Напомним, 28 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении набора граждан в рамках частичной мобилизации. Установленное задание в 300 тысяч человек выполнено, в зону спецоперации уже отправлено 82 тысячи человек, ещё 218 тысяч призванных находятся на полигонах, где проходят подготовку. Военкоматы продолжат доукомплектование войск только за счёт приёма добровольцев и желающих служить по контракту.

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Getty Images / Arkady Budnitsky

Александр Юнашев

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