В Кремле ответили, ждать ли публикации указа о завершении частичной мобилизации
Песков: Кремль проинформирует, если появится указ о завершении частичной мобилизации в РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обещал проинформировать журналистов, если появится указ главы государства о завершении частичной мобилизации.
"Мы проинформируем вас дополнительно", — отметил он.
Напомним, 28 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении набора граждан в рамках частичной мобилизации. Установленное задание в 300 тысяч человек выполнено, в зону спецоперации уже отправлено 82 тысячи человек, ещё 218 тысяч призванных находятся на полигонах, где проходят подготовку. Военкоматы продолжат доукомплектование войск только за счёт приёма добровольцев и желающих служить по контракту.
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