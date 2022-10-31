В Кремле ответили, ждать ли публикации указа о завершении частичной мобилизации

Напомним, 28 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении набора граждан в рамках частичной мобилизации. Установленное задание в 300 тысяч человек выполнено, в зону спецоперации уже отправлено 82 тысячи человек, ещё 218 тысяч призванных находятся на полигонах, где проходят подготовку. Военкоматы продолжат доукомплектование войск только за счёт приёма добровольцев и желающих служить по контракту.