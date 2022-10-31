Мобилизованные россияне оформили у нотариусов по льготе более 140 тысяч документов
Мобилизованные россияне продолжают получать помощь нотариуса на льготных условиях — без оплаты услуг правового и технического характера. С 27 сентября по 22 октября призванные на военную службу оформили таким образом более 140 тысяч документов и сэкономили более 205 млн рублей. Об этом RT рассказали в Федеральной нотариальной палате.
"89% всего объёма льготных нотариальных действий для мобилизованных за этот период составили доверенности, 8% пришлось на волеизъявления (согласия на сделки, согласия на выезд ребёнка за рубеж и др.). Ещё 3% составили завещания", — рассказали в ФНП.
А ранее Лайф рассказывал, как мобилизованным россиянам платить налоги, так как с них эта обязанность не снимается. Предприниматели сделать это могут с помощью уполномоченных лиц, оформив доверенность через командира военного подразделения и послав её по почте. А за физлиц оплату могут произвести родственники, друзья или другие третьи лица — по номеру ИНН.
ТАСС / Валерий Шарифулин