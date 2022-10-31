Мобилизованные россияне оформили у нотариусов по льготе более 140 тысяч документов

Мобилизованные россияне продолжают получать помощь нотариуса на льготных условиях — без оплаты услуг правового и технического характера. С 27 сентября по 22 октября призванные на военную службу оформили таким образом более 140 тысяч документов и сэкономили более 205 млн рублей. Об этом RT рассказали в Федеральной нотариальной палате.

"89% всего объёма льготных нотариальных действий для мобилизованных за этот период составили доверенности, 8% пришлось на волеизъявления (согласия на сделки, согласия на выезд ребёнка за рубеж и др.). Ещё 3% составили завещания", — рассказали в ФНП.