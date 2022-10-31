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31 октября, 07:57

Эстонская модель сдала ДНК-тест, чтобы доказать, что в ней нет ничего русского

Эстонская модель Анна Микконен сдала тест ДНК, доказав, что не является русской

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Обложка © lootusonnele.eu

Эстонская модель и вице-миссис "Европа-2022" Анна Микконен сдала тест ДНК, чтобы доказать, что в ней нет русской крови. Девушка поддерживает киевский режим, что вызвало непонимание у её родственников, проживающих в России, поэтому она решилась на такой шаг, рассказала модель в эфире эстонского телеканала.

Эстонская модель сдала тест ДНК, чтобы доказать, что в ней нет русской крови. Видео © Twitter / Vlad Khabitsov

"Довольно близкие люди, с которыми я общалась много лет, к которым ездила в гости, к которым я приезжала… Я их потеряла. Среди них и мой родной отец, и мои родные тётя и дядя", — поделилась Микконен в интервью, которое проходило на русском языке.

По её словам, она пыталась "открыть глаза" отцу, но он остался стоять на своём. Когда девушка принесла ему результаты теста ДНК, чтобы доказать, что в их роду нет русских генов, он ответил: "Ну и что. Я всё равно русский". Видео с интервью эстонки быстро разлетелось по Сети, пользователи оставляли ироничные комментарии в адрес красавицы и советовали ей также измерить форму черепа, что делали в нацистской Германии, подтверждая свою расовую принадлежность.

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Татьяна Миссуми
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