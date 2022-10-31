Момент обрушения моста в Индии, унёсшего жизни более чем сотни человек, попал на видео
Камеры сняли момент обрушения вантового моста в западном штате Гуджарат в Индии, которое привело к гибели более чем сотни человек. Кадры трагедии публикуют местные СМИ и пользователи в соцсетях.
Момент обрушения моста в Индии, в результате которого погибло более сотни человек. Видео © Twitter / maryashakil
В объектив камеры попали несколько десятков человек, которые находились на мосту и не подозревали, что с ними случится в ближайшие секунды. В один момент конструкция начинает раскачиваться, обрываются тросы — и люди падают в воду.
Как уже писал Лайф, рухнувшему в Индии мосту около 100 лет, всего четыре дня назад его открыли после реконструкции. Сообщалось о 60 погибших, однако позже их число увеличилось до 120 человек. При этом, по данным некоторых СМИ, количество умерших может превышать 130 человек. В связи с трагедией российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии.
Twitter / maryashakil