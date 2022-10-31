Си Цзиньпин заявил об укреплении дружбы между народами России и КНР

Дружеские отношения между народами России и Китая непрерывно укрепляются, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме по случаю 65-летия Общества российско-китайской дружбы (ОРКД). Об этом сообщает телеканал CCTV.

Си Цзиньпин направил поздравительное письмо 29 октября. В телеграмме он отметил, что ОРКД всегда придерживалось концепции дружбы с Китаем и внесло важный вклад в укрепление взаимопонимания и доверия между двумя народами.

"В настоящее время китайско-российские отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия в новую эпоху сохраняют высокий уровень развития, обмены и сотрудничество в различных областях продолжают углубляться, дружба между двумя народами непрерывно укрепляется", — говорится в тексте письма.

Председатель КНР подчеркнул, что у дружбы России и Китая большие перспективы и широкие возможности. Он также выразил надежду на то, что организация продолжит играть важную роль в укреплении связей между двумя народами.