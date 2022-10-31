Посол РФ заверил в неизменной позиции нового кабмина Сербии по антироссийским санкциям

Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил о неизменной позиции республики по поводу санкционной политики Запада. По его словам, новое правительство планирует и дальше придерживаться курса по неприсоединению к антироссийским ограничениям.

"Президент Сербии Александр Вучич назвал новый кабмин "правительством преемственности", которое продолжит нынешний политический и экономический курс Белграда", — указал дипломат.

По его словам, подтверждением этого также является выступление премьера Аны Брнабич, дебаты в парламенте, а также заявления сербских министров.

"В них отсутствуют какие-либо элементы, которые указывали бы на возможное изменение сербского подхода к санкциям в отношении России. Исходим из того, что линия на неприятие антироссийских рестрикций, зафиксированная в феврале президентом и Советом национальной безопасности Сербии, сохраняется", — приводит его слова РИА "Новости".