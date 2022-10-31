Посол РФ заверил в неизменной позиции нового кабмина Сербии по антироссийским санкциям
Посол РФ Боцан-Харченко: Новый кабмин Сербии продолжит отказ от антироссийских санкций
Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил о неизменной позиции республики по поводу санкционной политики Запада. По его словам, новое правительство планирует и дальше придерживаться курса по неприсоединению к антироссийским ограничениям.
"Президент Сербии Александр Вучич назвал новый кабмин "правительством преемственности", которое продолжит нынешний политический и экономический курс Белграда", — указал дипломат.
По его словам, подтверждением этого также является выступление премьера Аны Брнабич, дебаты в парламенте, а также заявления сербских министров.
"В них отсутствуют какие-либо элементы, которые указывали бы на возможное изменение сербского подхода к санкциям в отношении России. Исходим из того, что линия на неприятие антироссийских рестрикций, зафиксированная в феврале президентом и Советом национальной безопасности Сербии, сохраняется", — приводит его слова РИА "Новости".
Как уже писал Лайф, парламент Сербии после двух дней обсуждения большинством голосов утвердил новый состав правительства республики. Новые члены кабинета министров уже принесли присягу. Так, во главе правительства остался действующий премьер-министр Ана Брнабич, также в состав кабинета вошли три вице-премьера: Ивица Дачич, Милош Вучевич и Синиша Мали.
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