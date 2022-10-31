Устроивший стрельбу в пермском вузе Тимур Бекмансуров отказался от дачи показаний
Бывший студент Тимур Бекмансуров, признавший в ходе слушаний в Пермском краевом суде вину за массовое убийство в ПГУ, отказался давать показания. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Вину признаю в полном объёме, раскаиваюсь в содеянном. На основании статьи 51 Конституции РФ я отказываюсь от дачи показаний, при необходимости готов ответить на вопросы", — сказал подсудимый.
Суд планирует приступить к исследованию материалов, предоставленных защитой. Часть из них будет оглашена в ходе закрытого от прессы заседания.
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября 2021 года. Вооружённый студент в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. В результате погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен, ему провели несколько операций и ампутировали ногу. Сейчас дело Бекмансурова рассматривает Пермский краевой суд, обвиняемый вину признал.
ТАСС / Максим Рожко