Устроивший стрельбу в пермском вузе Тимур Бекмансуров отказался от дачи показаний

Бывший студент Тимур Бекмансуров, признавший в ходе слушаний в Пермском краевом суде вину за массовое убийство в ПГУ, отказался давать показания. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Вину признаю в полном объёме, раскаиваюсь в содеянном. На основании статьи 51 Конституции РФ я отказываюсь от дачи показаний, при необходимости готов ответить на вопросы", — сказал подсудимый.