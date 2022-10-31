Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве и Харькове
Украинские СМИ сообщают о взрывах в нескольких регионах страны, объявлена воздушная тревога
Последствия взрывов в Харькове. Обложка © t.me / "Первый Харьковский"
Ряд украинских изданий сообщил о взрывах в нескольких регионах страны. Так, прилёты зафиксировали в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Черкасской, Винницкой и Полтавской областях. Согласно данным сервиса "Карта воздушной тревоги", сирены звучат практически по всей Незалежной.
Так, мэр Харькова Игорь Терехов в телеграм-канале сообщил о двух прилётах по городу. По его словам, удар пришёлся по объекту критической инфраструктуры. А градоначальник Киева Виталий Кличко рассказал об атаках по столице Украины.
"В результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения. Все службы работают. Детальнее — впоследствии", — написал Кличко.
Ранее замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил об ударах по крупному энергетическому объекту на Украине, что привело к значительному дефициту электроэнергии в центральной части страны.
Напомним, что Россия начала наносить удары по украинским объектам после диверсии на Крымском мосту, за которой, по данным следствия, стоят сотрудники СБУ. Ежедневно на территории Незалежной объявляется воздушная тревога, сообщается о взрывах. Так, например, недавно в Николаевской области Украины было поражено несколько объектов инфраструктуры.