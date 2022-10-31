Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве и Харькове

Ряд украинских изданий сообщил о взрывах в нескольких регионах страны. Так, прилёты зафиксировали в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Черкасской, Винницкой и Полтавской областях. Согласно данным сервиса "Карта воздушной тревоги", сирены звучат практически по всей Незалежной.

Так, мэр Харькова Игорь Терехов в телеграм-канале сообщил о двух прилётах по городу. По его словам, удар пришёлся по объекту критической инфраструктуры. А градоначальник Киева Виталий Кличко рассказал об атаках по столице Украины.

"В результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения. Все службы работают. Детальнее — впоследствии", — написал Кличко.

Ранее замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил об ударах по крупному энергетическому объекту на Украине, что привело к значительному дефициту электроэнергии в центральной части страны.