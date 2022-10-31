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31 октября, 06:33

На трассе в Челябинской области перевернулся пассажирский автобус, пострадало 24 человека

В ДТП с пассажирским автобусом в Челябинской области пострадало более 20 человек

<p>Под Челябинском в ДТП с пассажирским автобусом пострадало 13 человек. Обложка © t.me /<a href="https://t.me/mediamvd/14546" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> МВД МЕДИА</a></p>

Под Челябинском в ДТП с пассажирским автобусом пострадало 13 человек. Обложка © t.me / МВД МЕДИА

Пассажирский автобус, следовавший из Казахстана в Екатеринбург, перевернулся в Челябинской области. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона, пострадало 24 человека.

Под Челябинском в ДТП с пассажирским автобусом пострадало 24 человека. Видео © ГУ МВД России по Челябинской области

Авария произошла в 06:00 часов (04:00 по мск) на 85-м километре дороги на подъезде к Екатеринбургу, в Кунашакском районе. По предварительной информации, водитель не справился с управлением в условиях снегопада и допустил опрокидывание автобуса в кювет.

"В результате ДТП в Кунашакском районе пострадало 24 человека. 13 эвакуировано с места происшествия, семь пострадавших доставлено в медицинские учреждения. Информация о состоянии пострадавших уточняется. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", — рассказали в Минздраве.

  • Под Челябинском в ДТП с пассажирским автобусом пострадало 13 человек. Фото © t.me / МВД МЕДИА
    Под Челябинском в ДТП с пассажирским автобусом пострадало 13 человек. Фото © t.me / МВД МЕДИА
  • Под Челябинском в ДТП с пассажирским автобусом пострадало 13 человек. Фото © t.me / МВД МЕДИА
    Под Челябинском в ДТП с пассажирским автобусом пострадало 13 человек. Фото © t.me / МВД МЕДИА

Под Челябинском в ДТП с пассажирским автобусом пострадало 13 человек. Фото © t.me / МВД МЕДИА

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Известно, что все пассажиры автобуса — жители города Костанай Республики Казахстан. Они направлялись в Екатеринбург на работу.

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Оксана Попова

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