На трассе в Челябинской области перевернулся пассажирский автобус, пострадало 24 человека

Пассажирский автобус, следовавший из Казахстана в Екатеринбург, перевернулся в Челябинской области. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона, пострадало 24 человека.

Под Челябинском в ДТП с пассажирским автобусом пострадало 24 человека. Видео © ГУ МВД России по Челябинской области

Авария произошла в 06:00 часов (04:00 по мск) на 85-м километре дороги на подъезде к Екатеринбургу, в Кунашакском районе. По предварительной информации, водитель не справился с управлением в условиях снегопада и допустил опрокидывание автобуса в кювет.

"В результате ДТП в Кунашакском районе пострадало 24 человека. 13 эвакуировано с места происшествия, семь пострадавших доставлено в медицинские учреждения. Информация о состоянии пострадавших уточняется. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", — рассказали в Минздраве.





Известно, что все пассажиры автобуса — жители города Костанай Республики Казахстан. Они направлялись в Екатеринбург на работу.