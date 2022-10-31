Командир артиллерии сообщил о деморализации ВСУ после неудачных попыток прорыва
Офицер ЮВО заявил о деморализации ВСУ после попыток прорыва на Запорожском направлении
Военнослужащие украинской армии на Запорожском направлении деморализованы на фоне провальных попыток наступления и больших потерь. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал командир одного из артиллерийских подразделений Южного военного округа с позывным Владимир.
"Противник несёт потери <...> Есть радиоперехваты — противник деморализован, наступать не хочет, активность снижается. Есть также информация, что националисты пытаются проводить различные диверсии и провокации, думаю, что реваншистские планы у них вынашиваются", — указал Владимир.
Командир рассказал, что последняя попытка прорыва украинскими бойцами была осуществлена 14 сентября. Они были разгромлены и отброшены на исходные рубежи, подчеркнул командир.
Ранее украинский пленный рассказал, что бойцы ВСУ совершали выходы на задания, предварительно употребив наркотики. Он уточнил, что речь идёт об амфетамине, который позволяет военнослужащим бодрствовать на протяжении нескольких суток.
ТАСС / Louis Wood