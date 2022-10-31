Командир артиллерии сообщил о деморализации ВСУ после неудачных попыток прорыва

Военнослужащие украинской армии на Запорожском направлении деморализованы на фоне провальных попыток наступления и больших потерь. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал командир одного из артиллерийских подразделений Южного военного округа с позывным Владимир.

"Противник несёт потери <...> Есть радиоперехваты — противник деморализован, наступать не хочет, активность снижается. Есть также информация, что националисты пытаются проводить различные диверсии и провокации, думаю, что реваншистские планы у них вынашиваются", — указал Владимир.

Командир рассказал, что последняя попытка прорыва украинскими бойцами была осуществлена 14 сентября. Они были разгромлены и отброшены на исходные рубежи, подчеркнул командир.