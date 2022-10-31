Офицер назвал роль и задачи мобилизованных, прибывших на Запорожское направление

Призванные в рамках частичной мобилизации прибыли в зону спецоперации для помощи военным, находящимся на передовой. Как рассказал командир одного из подразделений ВС РФ, благодаря помощи новобранцев реактивная артиллерия на Запорожском направлении серьёзно усилила свою огневую мощь.

Офицер рассказал о роли и задачах мобилизованных, прибывших на Запорожское направление. Видео © Telegram / РИА "Новости"

"Приходят мобилизованные после прохождения обучения и выполняют все боевые задачи. <...> После пополнения задачи выполнять стало легче", — приводит его слова РИА "Новости".

Командир подчеркнул, что все мобилизованные в ходе выполнения задач СВО готовы выкладываться на все 100% и идти "до конца", а также добавил, что артиллеристы располагают большим боезапасом.