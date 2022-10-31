В Иркутске вывезли обломки Су-30 с места его падения на дом
Обломки истребителя Су-30, который 23 октября упал на двухквартирный дом в Иркутске, вывезены с места происшествия. Сегодня там начнут снос повреждённых строений. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
"Обломки самолёта вывезли. Сегодня будут производить снос дома и обломков хозяйственных построек, вывоз мусора. Всё это делает авиазавод. Рекультивация будет выполняться позднее. Её будет выполнять авиазавод совместно с комитетом городского обустройства", — пояснили ТАСС в мэрии.
На соседних участках повреждены крыши домов, веранды, хозпостройки, разбиты стёкла. Компенсировать всё это жильцам возьмётся страховая компания Иркутского авиазавода.
Что касается жильцов разрушенного дома, они уже решили переехать, выбрав один из предложенных местными властями вариантов. Семьям также перечислили по 100 тысяч рублей компенсации, помогли оперативно восстановить документы.
Напомним, что 23 октября в Иркутске на двухэтажный дом упал военный самолёт Су-30. В МЧС заявили, что борт проводил испытательный полёт. Во время крушения погибло два лётчика, а жильцы дома едва выжили — Лайф опубликовал истории их спасения.
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