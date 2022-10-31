В Иркутске вывезли обломки Су-30 с места его падения на дом

Обломки истребителя Су-30, который 23 октября упал на двухквартирный дом в Иркутске, вывезены с места происшествия. Сегодня там начнут снос повреждённых строений. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Обломки самолёта вывезли. Сегодня будут производить снос дома и обломков хозяйственных построек, вывоз мусора. Всё это делает авиазавод. Рекультивация будет выполняться позднее. Её будет выполнять авиазавод совместно с комитетом городского обустройства", — пояснили ТАСС в мэрии.

На соседних участках повреждены крыши домов, веранды, хозпостройки, разбиты стёкла. Компенсировать всё это жильцам возьмётся страховая компания Иркутского авиазавода.