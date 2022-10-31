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31 октября, 04:28

"Войны чужими руками": В Германии напомнили о роли США словами про "каталог ужасов"

ZDF: На совести США целый "каталог ужасов" в виде войн и переворотов

"Оплот свободы и демократии", как себя называют сами США, на самом деле совсем не безукоризнен. Такое мнение высказал историк и журналист немецкого телеканала ZDF Мирко Дрочманн. Пока Соединённые Штаты радостно представляют себя "бастионом свободы и демократии перед лицом российской агрессии", обозреватель указывает и на менее славные главы в истории Америки.

"То, что на первый взгляд кажется безобидным, на второй взгляд оказывается каталогом ужасов: смена режимов, войны чужими руками и прямые нападения", — отмечает Дрочманн.

Он напомнил о военных операциях, в которых участвовали США. Упомянул изуродованных жертв войны в Ираке, бегущих в слезах из горящей деревни вьетнамских детей, афганскую свадьбу под градом бомб. США кто угодно, но не безупречный "хороший парень", резюмирует историк.

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Как писал ранее Лайф, Лавров сравнил ситуацию вокруг Украины с Карибским кризисом. Он отметил, что сейчас на полном серьёзе появляются разговоры о необходимости укрепления ядерных возможностей НАТО в дополнение к пяти странам, которые уже имеют на своей территории американское тактическое ядерное оружие.

Обложка ©

Flickr / soldiersmediacenter

Арина Родионова

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