"Оплот свободы и демократии", как себя называют сами США, на самом деле совсем не безукоризнен. Такое мнение высказал историк и журналист немецкого телеканала ZDF Мирко Дрочманн. Пока Соединённые Штаты радостно представляют себя "бастионом свободы и демократии перед лицом российской агрессии", обозреватель указывает и на менее славные главы в истории Америки.

"То, что на первый взгляд кажется безобидным, на второй взгляд оказывается каталогом ужасов: смена режимов, войны чужими руками и прямые нападения", — отмечает Дрочманн.

Он напомнил о военных операциях, в которых участвовали США. Упомянул изуродованных жертв войны в Ираке, бегущих в слезах из горящей деревни вьетнамских детей, афганскую свадьбу под градом бомб. США кто угодно, но не безупречный "хороший парень", резюмирует историк.