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31 октября, 04:16

Хакеры атаковали Минобороны Австралии

Служба сообщений Минобороны Австралии подверглась кибератаке

Коммуникационная платформа Минобороны Австралии Force Net подверглась кибератаке, впрочем, к последствиям для персонала и инфраструктуры ведомства это не привело. Об этом сообщает местное отделение агентства Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на текст электронного письма, которое получили сотрудники министерства.

По данным Минобороны, некие правонарушители в начале октября взломали системы безопасности Force Net, которой управляет Агентство информационных и коммуникационных технологий. Проверка показала, что, скорее всего, данные о сотрудниках не были украдены. В ведомстве заверили, что серьёзно относятся к любым возможным происшествиям в области кибербезопасности.

"Мы очень серьёзно относимся к этому вопросу и работаем с провайдером, чтобы определить масштабы атаки и объём затронутых ею личных данных нынешних и бывших сотрудников", — сообщается в письме ведомства.

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Freepik

Анатолий Симоненко

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