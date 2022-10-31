Хакеры атаковали Минобороны Австралии

Коммуникационная платформа Минобороны Австралии Force Net подверглась кибератаке, впрочем, к последствиям для персонала и инфраструктуры ведомства это не привело. Об этом сообщает местное отделение агентства Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на текст электронного письма, которое получили сотрудники министерства.

По данным Минобороны, некие правонарушители в начале октября взломали системы безопасности Force Net, которой управляет Агентство информационных и коммуникационных технологий. Проверка показала, что, скорее всего, данные о сотрудниках не были украдены. В ведомстве заверили, что серьёзно относятся к любым возможным происшествиям в области кибербезопасности.

"Мы очень серьёзно относимся к этому вопросу и работаем с провайдером, чтобы определить масштабы атаки и объём затронутых ею личных данных нынешних и бывших сотрудников", — сообщается в письме ведомства.