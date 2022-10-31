СМИ: Проигравший выборы Болсонару отказался от общения и ушёл спать

Узнав, что на выборах главы государства победил конкурент, президент Бразилии Жаир Болсонару отказался от общения с министрами и отправился спать. Об этом пытавшихся связаться с ним членов правительства оповестил его адъютант.

Как уточнили источники газеты "Фолья ди Сан-Паулу" в окружении Болсонару, политик провёл вторую половину дня в обществе своего старшего сына — сенатора Флавиу Болсонару, координировавшего его предвыборную кампанию. Разговаривать с министрами по телефону или принимать их он отказался. Об общении с главой государства после выборов рассказал только глава ЦИК страны Алешандри ди Морайс. Он объяснил, что созванивался с Болсонару и тот был в беседе "чрезвычайно вежлив".