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31 октября, 03:58

СМИ: Проигравший выборы Болсонару отказался от общения и ушёл спать

<p>Жаир Болсонару (справа). Фото ТАСС / ЕРА / Antonio Lacerda</p>

Жаир Болсонару (справа). Фото ТАСС / ЕРА / Antonio Lacerda

Узнав, что на выборах главы государства победил конкурент, президент Бразилии Жаир Болсонару отказался от общения с министрами и отправился спать. Об этом пытавшихся связаться с ним членов правительства оповестил его адъютант.

Как уточнили источники газеты "Фолья ди Сан-Паулу" в окружении Болсонару, политик провёл вторую половину дня в обществе своего старшего сына — сенатора Флавиу Болсонару, координировавшего его предвыборную кампанию. Разговаривать с министрами по телефону или принимать их он отказался. Об общении с главой государства после выборов рассказал только глава ЦИК страны Алешандри ди Морайс. Он объяснил, что созванивался с Болсонару и тот был в беседе "чрезвычайно вежлив".

Новый президент Бразилии обозначил свою главную задачу

Новый президент Бразилии обозначил свою главную задачу

Ранее Лайф писал, что Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии. Своего конкурента Жаира Болсонару он обошёл на два миллиона голосов. Новый глава государства — опытный политик-социалист. Он уже руководил страной, причём два срока подряд.

Арина Родионова

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