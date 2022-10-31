Путин выразил соболезнования президенту Индии из-за гибели людей при обрушении моста
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди в связи с гибелью людей при обрушении вантового моста в западном штате Гуджарат. Об этом говорится на сайте Кремля.
"Примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями обрушения моста в штате Гуджарат. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этой катастрофы", — сказано в телеграмме главы государства.
Ранее Лайф сообщал о том, что рухнувшему в Индии мосту около ста лет, всего четыре дня назад его открыли после реконструкции. Изначально сообщалось о тридцати погибших, уже вскоре их количество увеличилось до шестидесяти, а ещё через пару часов приблизилось к сотне. В итоге жертвами обрушения стали не менее 120 человек.
ТАСС / POOL / Гавриил Григоров