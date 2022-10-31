Путин выразил соболезнования президенту Индии из-за гибели людей при обрушении моста

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди в связи с гибелью людей при обрушении вантового моста в западном штате Гуджарат. Об этом говорится на сайте Кремля.

"Примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями обрушения моста в штате Гуджарат. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этой катастрофы", — сказано в телеграмме главы государства.