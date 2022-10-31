В Мелитополе началась подача газа

В Мелитополе возобновилась подача газа, началось подключение школ, больниц и жилых домов. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, добавив, что отопительный сезон "идёт по плану".

"В Запорожской области продолжается поэтапное подключение населённых пунктов к газоснабжению. В Мелитополе газ уже подан. Сегодня начато подключение школ, больниц, многоквартирного и частного секторов Мелитополя", — написал он в телеграм-канале.