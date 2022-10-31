НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
31 октября, 07:19

В Мелитополе началась подача газа

Балицкий сообщил о начале газоснабжения Мелитополя

В Мелитополе возобновилась подача газа, началось подключение школ, больниц и жилых домов. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, добавив, что отопительный сезон "идёт по плану".

"В Запорожской области продолжается поэтапное подключение населённых пунктов к газоснабжению. В Мелитополе газ уже подан. Сегодня начато подключение школ, больниц, многоквартирного и частного секторов Мелитополя", написал он в телеграм-канале.

"Газпром": Объём газа в подземных хранилищах России достиг исторического максимума

"Газпром": Объём газа в подземных хранилищах России достиг исторического максимума

Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что Украина демонстрирует "классический пример геноцида, зачистку жизненного пространства", пытаясь обстрелами сорвать отопительный сезон в освобождённой части Запорожской области.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров