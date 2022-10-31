В Мелитополе началась подача газа
Балицкий сообщил о начале газоснабжения Мелитополя
В Мелитополе возобновилась подача газа, началось подключение школ, больниц и жилых домов. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, добавив, что отопительный сезон "идёт по плану".
"В Запорожской области продолжается поэтапное подключение населённых пунктов к газоснабжению. В Мелитополе газ уже подан. Сегодня начато подключение школ, больниц, многоквартирного и частного секторов Мелитополя", — написал он в телеграм-канале.
Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что Украина демонстрирует "классический пример геноцида, зачистку жизненного пространства", пытаясь обстрелами сорвать отопительный сезон в освобождённой части Запорожской области.
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