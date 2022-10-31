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31 октября, 07:46

После обстрела ВСУ Алчевска из HIMARS разрушена гостиница "Металлург"

При обстреле ВСУ Алчевска из HIMARS разрушена гостиница, один человек пропал без вести

<p>ВСУ обстреляли Алчевск из РСЗО HIMARS, разрушена гостиница, один человек пропал без вести. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/luhansktoday/9842" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЛУГАНСК СЕГОДНЯ⚡️ДОНБАСС | ДОНЕЦК | ЛНР</a></p>

ВСУ обстреляли Алчевск из РСЗО HIMARS, разрушена гостиница, один человек пропал без вести. Обложка © t.me / ЛУГАНСК СЕГОДНЯ⚡️ДОНБАСС | ДОНЕЦК | ЛНР

Вооружённые силы Украины обстреляли Алчевск в Луганской Народной Республике ракетами из реактивных систем залпового огня HIMARS. В результате атаки была разрушена местная гостиница "Металлург", один человек пропал без вести. Об этом сообщил мэр города Альберт Апшев.

Глава Администрации Алчевска Альберт Апшев показал разрушенную ВСУ гостиницу "Металлург". Видео © t.me / Администрация города АлчеVска

"Украинские националисты вновь нанесли удар по мирному городу Алчевску, разрушили гостиницу "Металлург". Абсолютно гражданская инфраструктура, никаких военных объектов здесь нет, спальный район города. К сожалению, на данный момент у нас есть один пропавший без вести. Сотрудники МЧС занимаются его поиском", — сообщил Апшев и добавил, что атака произошла рано утром.

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"Три ракеты попали в цель": ВСУ обстреляли Антоновский мост из HIMARS

Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ уничтожили пусковую установку немецкой реактивной системы залпового огня MARS II и склад ракетно-артиллерийского вооружения в Николаевской области. Вместе с тем российские военные поразили артиллерийскую батарею американских гаубиц M777 в районе села Шевченко Херсонской области, а также две пусковые установки РСЗО HIMARS в Запорожье.

Оксана Попова

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