Вооружённые силы Украины обстреляли Алчевск в Луганской Народной Республике ракетами из реактивных систем залпового огня HIMARS. В результате атаки была разрушена местная гостиница "Металлург", один человек пропал без вести. Об этом сообщил мэр города Альберт Апшев.

Глава Администрации Алчевска Альберт Апшев показал разрушенную ВСУ гостиницу "Металлург". Видео © t.me / Администрация города АлчеVска

"Украинские националисты вновь нанесли удар по мирному городу Алчевску, разрушили гостиницу "Металлург". Абсолютно гражданская инфраструктура, никаких военных объектов здесь нет, спальный район города. К сожалению, на данный момент у нас есть один пропавший без вести. Сотрудники МЧС занимаются его поиском", — сообщил Апшев и добавил, что атака произошла рано утром.