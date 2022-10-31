После обстрела ВСУ Алчевска из HIMARS разрушена гостиница "Металлург"
При обстреле ВСУ Алчевска из HIMARS разрушена гостиница, один человек пропал без вести
ВСУ обстреляли Алчевск из РСЗО HIMARS, разрушена гостиница, один человек пропал без вести. Обложка © t.me / ЛУГАНСК СЕГОДНЯ⚡️ДОНБАСС | ДОНЕЦК | ЛНР
Вооружённые силы Украины обстреляли Алчевск в Луганской Народной Республике ракетами из реактивных систем залпового огня HIMARS. В результате атаки была разрушена местная гостиница "Металлург", один человек пропал без вести. Об этом сообщил мэр города Альберт Апшев.
Глава Администрации Алчевска Альберт Апшев показал разрушенную ВСУ гостиницу "Металлург". Видео © t.me / Администрация города АлчеVска
"Украинские националисты вновь нанесли удар по мирному городу Алчевску, разрушили гостиницу "Металлург". Абсолютно гражданская инфраструктура, никаких военных объектов здесь нет, спальный район города. К сожалению, на данный момент у нас есть один пропавший без вести. Сотрудники МЧС занимаются его поиском", — сообщил Апшев и добавил, что атака произошла рано утром.
Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ уничтожили пусковую установку немецкой реактивной системы залпового огня MARS II и склад ракетно-артиллерийского вооружения в Николаевской области. Вместе с тем российские военные поразили артиллерийскую батарею американских гаубиц M777 в районе села Шевченко Херсонской области, а также две пусковые установки РСЗО HIMARS в Запорожье.