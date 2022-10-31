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31 октября, 07:45

На Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии

Офис Зеленского сообщил об экстренных отключениях электроэнергии по всей Украине

Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко проанонсировал экстренное отключение электроснабжения в целом ряде регионов страны в связи с повреждениями объектов критической инфраструктуры.

"Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии <…> Службы работают над ликвидацией последствий", — написал он в своём телеграм-канале в понедельник.

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Напомним, что Россия начала наносить удары по украинским объектам после диверсии на Крымском мосту, за которой, по данным следствия, стоят сотрудники СБУ. Ежедневно на территории Незалежной объявляется воздушная тревога, сообщается о взрывах. Так, сегодня утром ряд украинских изданий сообщил о взрывах в нескольких регионах страны. Прилёты зафиксировали в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Черкасской, Винницкой и Полтавской областях. Согласно данным сервиса "Карта воздушной тревоги", сирены звучат практически по всей стране.

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Getty Images / Christophe Gateau / picture alliance

Марина Калегина

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