Школьники из ЯНАО шьют тёплые вещи для мобилизованных участников спецоперации
Учительница школы № 3 Снежана Канашова. Обложка © VK / treskova_ma
Ученики школы № 3 города Лабытнанги в Ямало-Ненецком АО в рамках проекта "Тепло наших рук для защитников Родины" занимаются пошивом тёплой одежды для мобилизованных. Об этом в соцсети "ВКонтакте" сообщила глава города Марина Трескова.
Руководителем проекта стала педагог Снежана Канашова, а участвуют в нём 15 учеников 6–10-х классов. Ребята в свободное после уроков время шьют балаклавы и тёплые кофты для российских военных, участвующих в спецоперации. На сегодняшний день дети уже изготовили семь комплектов одежды и планируют продолжать — объём работ планируется увеличить втрое, рассказала Трескова.
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