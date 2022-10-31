Школьники из ЯНАО шьют тёплые вещи для мобилизованных участников спецоперации

Ученики школы № 3 города Лабытнанги в Ямало-Ненецком АО в рамках проекта "Тепло наших рук для защитников Родины" занимаются пошивом тёплой одежды для мобилизованных. Об этом в соцсети "ВКонтакте" сообщила глава города Марина Трескова.





Руководителем проекта стала педагог Снежана Канашова, а участвуют в нём 15 учеников 6–10-х классов. Ребята в свободное после уроков время шьют балаклавы и тёплые кофты для российских военных, участвующих в спецоперации. На сегодняшний день дети уже изготовили семь комплектов одежды и планируют продолжать — объём работ планируется увеличить втрое, рассказала Трескова.