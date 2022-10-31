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31 октября, 08:40

Школьники из ЯНАО шьют тёплые вещи для мобилизованных участников спецоперации

<p>Учительница школы № 3 Снежана Канашова. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/treskova_ma" target="_blank" rel="noopener noreferrer">treskova_ma</a></p>

Учительница школы № 3 Снежана Канашова. Обложка © VK / treskova_ma

Ученики школы № 3 города Лабытнанги в Ямало-Ненецком АО в рамках проекта "Тепло наших рук для защитников Родины" занимаются пошивом тёплой одежды для мобилизованных. Об этом в соцсети "ВКонтакте" сообщила глава города Марина Трескова.

  • Ученик школы № 3 в Лабытнанги (ЯНАО). Фото © VK / treskova_ma
    Ученик школы № 3 в Лабытнанги (ЯНАО). Фото © VK / treskova_ma
  • Ученица школы № 3 в Лабытнанги (ЯНАО). Фото © VK / treskova_ma
    Ученица школы № 3 в Лабытнанги (ЯНАО). Фото © VK / treskova_ma

Ученик школы № 3 в Лабытнанги (ЯНАО). Фото © VK / treskova_ma

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Руководителем проекта стала педагог Снежана Канашова, а участвуют в нём 15 учеников 6–10-х классов. Ребята в свободное после уроков время шьют балаклавы и тёплые кофты для российских военных, участвующих в спецоперации. На сегодняшний день дети уже изготовили семь комплектов одежды и планируют продолжать — объём работ планируется увеличить втрое, рассказала Трескова.

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Ирина Фальке

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