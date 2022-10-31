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31 октября, 08:33

ВСУ обстреляли село Красное в Белгородской области

Под обстрел Вооружённых сил Украины попало село Красное в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В Шебекинском городском округе под обстрел попало село Красное. Пострадавших нет. Осколками снарядов посекло окна и фасады двух частных домовладений", — написал он в телеграм-канале.

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А ранее в ряде белгородских населённых пунктов ввели режим ЧС: в Староселье Краснояружского района, в четырёх сёлах Белгородского района, шести населённых пунктах Валуйского района и в селе Середа Шебекинского городского округа.

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Shutterstock

Александра Вишнякова

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