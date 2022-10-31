ВСУ обстреляли село Красное в Белгородской области

Под обстрел Вооружённых сил Украины попало село Красное в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В Шебекинском городском округе под обстрел попало село Красное. Пострадавших нет. Осколками снарядов посекло окна и фасады двух частных домовладений", — написал он в телеграм-канале.