ВСУ обстреляли село Красное в Белгородской области
Под обстрел Вооружённых сил Украины попало село Красное в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"В Шебекинском городском округе под обстрел попало село Красное. Пострадавших нет. Осколками снарядов посекло окна и фасады двух частных домовладений", — написал он в телеграм-канале.
А ранее в ряде белгородских населённых пунктов ввели режим ЧС: в Староселье Краснояружского района, в четырёх сёлах Белгородского района, шести населённых пунктах Валуйского района и в селе Середа Шебекинского городского округа.
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