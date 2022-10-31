Путин и Лукашенко подведут итоги года на личной встрече

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в ближайшее время встретится с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы подвести итоги уходящего года. Такими планами он поделился в понедельник, принимая с докладом главу правительства республики Романа Головченко.

"Это точно. Мы в ближайшее время в очередной раз встретимся с Владимиром Владимировичем Путиным и уже окончательно подведём итоги этого года. И как минимум спланируем, что касается уровня президентов, наши задачи на предстоящий год", — проанонсировал Лукашенко.