Путин и Лукашенко подведут итоги года на личной встрече
Лукашенко проанонсировал встречу с Путиным, чтобы подвести итоги 2022 года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в ближайшее время встретится с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы подвести итоги уходящего года. Такими планами он поделился в понедельник, принимая с докладом главу правительства республики Романа Головченко.
"Это точно. Мы в ближайшее время в очередной раз встретимся с Владимиром Владимировичем Путиным и уже окончательно подведём итоги этого года. И как минимум спланируем, что касается уровня президентов, наши задачи на предстоящий год", — проанонсировал Лукашенко.
Напомним, что 7 октября президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проговорили один на один после неформального саммита стран СНГ в Петербурге. Беседа заняла около часа. А 26 сентября лидеры двух стран встречались в Сочи. В тот раз на повестке была тема референдумов по вхождению в состав России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Kremlin.ru (архив)