Опьянённый петербуржец заехал на машине на взлётку Пулково и попросился в Африку
Мужчина пробил ограждение аэропорта Пулково и попросился в Африку, но отправился в участок
33-летний Кирилл С. вместо Африки отправился в участок. Обложка © t.me / SHOT
Мужчина пробил на автомобиле ограждение аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге и требовал немедленно отправить его в Африку. Подробности узнал телеграм-канал SHOT.
По данным канала, 33-летний Кирилл С. так сильно соскучился по тёплым краям, что решился на крайние меры. Он надумал сократить путь до жаркого континента на автомобиле Opel Astra и влетел на нём на взлётную площадку аэропорта Пулково, снося всё на своём пути.
Там он требовал немедленно отправить его в Африку, но замысел так и не воплотился в жизнь. Дело в том, что самолёт авиакомпании "Россия" стоял на техобслуживании и никуда лететь не собирался. В итоге огорчённого дебошира вместо тёплой страны отправили в полицейский участок, где он сознался в употреблении запрещённых веществ. При этом от медицинского освидетельствования "турист" отказался. В его отношении возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".
Ранее Лайф рассказывал, что в Санкт-Петербурге полиция задержала мигранта, который в пьяном виде конфликтовал в салоне автобуса с семейной парой о "русских и нерусских". При этом в июне этого года мужчина уже попадал в полицию за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Когда полицейские пришли к месту жительства фигуранта, он сразу раскаялся.