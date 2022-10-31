Опьянённый петербуржец заехал на машине на взлётку Пулково и попросился в Африку

Мужчина пробил на автомобиле ограждение аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге и требовал немедленно отправить его в Африку. Подробности узнал телеграм-канал SHOT.

По данным канала, 33-летний Кирилл С. так сильно соскучился по тёплым краям, что решился на крайние меры. Он надумал сократить путь до жаркого континента на автомобиле Opel Astra и влетел на нём на взлётную площадку аэропорта Пулково, снося всё на своём пути.

Там он требовал немедленно отправить его в Африку, но замысел так и не воплотился в жизнь. Дело в том, что самолёт авиакомпании "Россия" стоял на техобслуживании и никуда лететь не собирался. В итоге огорчённого дебошира вместо тёплой страны отправили в полицейский участок, где он сознался в употреблении запрещённых веществ. При этом от медицинского освидетельствования "турист" отказался. В его отношении возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".