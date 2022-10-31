В 2022 году россияне насмотрели сериалов почти на 2 млн часов

В уходящем году россияне насмотрели сериалов почти на два миллиона часов — это в два раза больше, чем в 2021 году. Об этом говорится в исследовании онлайн-платформы Movix (есть в распоряжении Лайфа). Самыми "сериальными" городами России признаны Санкт-Петербург, Екатеринбург, Пермь, Иркутск и Самара.

"За 10 месяцев россияне потратили на просмотр сериалов 1,9 миллиона часов — 227,5 года. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2021 года: тогда на сериалы пользователи потратили почти один миллион часов", — говорится в материалах исследования.

Онлайн-платформа также составила топ самых просматриваемых сериалов в 2022 году. Любопытно, что четыре ленты из семи в этом списке — российского производства. Кроме того, в уходящем году россияне стали чаще смотреть сериалы корейского производства, но дорамы пока не близки массовому зрителю и остаются нишевым контентом. Вот как выглядит первая семёрка:

"Игра престолов" (США) — 128 389 часов "Дом Дракона" (США) — 88 089 часов "Контейнер" (Россия) — 61 614 часов "ИП Пирогова" (Россия) — 50 374 часа "Содержанки" (Россия) — 46 888 часов "Реальные пацаны" (Россия) — 45 301 час "Постучись в мою дверь" (Турция) — 41 325 часов

Больше всего времени на сериалы тратят в Санкт-Петербурге (365 345 часов), Екатеринбурге (215 018 часов), Перми (184 152 часа), Иркутске (182 383 часа) и Самаре (161 388 часов).