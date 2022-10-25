10 фото актёров легендарного сериала "Бригада" 20 лет назад и сейчас

Сергей Безруков в роли Саши Белого

Кадр © "Бригада". Режиссёр — Алексей Сидоров, сценаристы — Игорь Порублев, Алексей Сидоров, Александр Велединский / "Кинопоиск", © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / s_bezrukov

Нельзя сказать, что Безруков был ноунеймом, когда начал сниматься в "Бригаде". На счету актёра к тому моменту было уже несколько достаточно крупных ролей в кино и театре. Но, конечно, именно роль бандита из 90-х Саши Белого принесла артисту известность по всему постсоветскому пространству. Роль, можно сказать, слишком характерная: был велик шанс остаться "заложником" Белого. Но режиссёры увидели в Безрукове талант, которого хватит и на что-то посерьёзнее. Вернёмся в настоящее. С 2014-го Сергей возглавляет Московский Губернский драматический театр и является одним из самых востребованных актёров России. Заслуженно.

Дмитрий Дюжев в роли Космоса Холмогорова

Кадр © "Бригада". Режиссёр — Алексей Сидоров, сценаристы — Игорь Порублев, Алексей Сидоров, Александр Велединский / "Кинопоиск", © Telegram / dyuzhev_d

Изначально Дюжев пробовался на роли Пчёлы и Мухи, но кастинг-директоры увидели в нём Космоса. Теперь сложно представить, что актёр мог сыграть кого-то другого. После "Бригады" карьера Дмитрия, впрочем как и всех звёзд сериала, пошла в гору. Спустя пару лет Дюжев снялся в "Жмурках", что лишь укрепило его позиции на олимпе отечественного кинематографа. Позже Дюжев решил попробовать себя в музыке: участвовал в шоу "Две звезды", победил и после этого гастролировал с программой вместе с напарницей Тамарой Гвердцители. Сейчас Дюжев продолжает регулярно сниматься в сериалах, фильмах и участвовать в озвучивании мультиков.

Павел Майков в роли Виктора Пчёлкина

Кадр © "Бригада". Режиссёр — Алексей Сидоров, сценаристы— Игорь Порублев, Алексей Сидоров, Александр Велединский / "Кинопоиск", © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / mayykov

"Бригаде" Майков обязан всем: актёр со специфической внешностью сам признавался, что без звёздной роли его карьеры могло бы просто не случиться. После он появлялся и в не менее знакомых "Солдатах". Спустя годы Павел сменил актёрство на кресло режиссёра — основал театральную группу "БуттерБродский".

Владимир Вдовиченков в роли Валерия Филатова

Кадр © "Бригада". Режиссёр — Алексей Сидоров, сценаристы— Игорь Порублев, Алексей Сидоров, Александр Велединский / "Кинопоиск", © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / vdovichenkovvladimir

До "Бригады" Владимир снялся в "Марше Турецкого" и "Таёжном романе", но именно роль бандита Фила стала пиком его карьеры. С тех пор громких появлений на экране не случалось очень долго. Вдовиченков всё так же снимался, но роли так и остались бандитскими. Только в "Левиафане" (2014 год) широкий зритель смог посмотреть на артиста под другим углом. Кстати, на съёмках картины Владимир познакомился с актрисой Еленой Лядовой. Вскоре они поженились и живут вместе до сих пор.

Екатерина Гусева в роли жены Саши Белого Ольги

Кадр © "Бригада". Режиссёр — Алексей Сидоров, сценаристы — Игорь Порублев, Алексей Сидоров, Александр Велединский / "Кинопоиск", © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / _ekaterinaguseva_