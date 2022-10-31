Экоактивисты приклеили себя к скелету динозавра возрастом 60 млн лет в музее Берлина

Участники радикального экологического движения Letzte Generation ("Последнее поколение") приклеили себя к скелету динозавра в Берлинском музее естественной истории и заявили, что люди вымрут как древние животные, потому что якобы не заботятся о природе. Об этом пишет Berliner Morgenpost.

Радикальные экоактивисты приклеили себя к динозавру в музее Берлина. Видео © Twitter / Letzte Generation

Активисты простояли так около получаса, пока в музей не прибыла полиция. Экспонат, к счастью, не пострадал, нарушители приклеили себя к железным опорам, пояснили сотрудники учреждения. Они отметили, что кости динозавра имеют возраст 60 миллионов лет. На участников акции завели уголовное дело.