В каждом третьем регионе России отменяют новогодние гулянья из-за СВО
"Ъ": В каждом третьем регионе России отменяют новогодние гулянья из-за спецоперации
Каждый третий субъект России принял решение отменить новогодние праздники из-за специальной военной операции на Украине. На это обратила внимание газета "Коммерсант".
Так, регионы отказываются от проведения новогодних концертов и гуляний, запусков праздничных салютов и дополнительных украшений. Некоторые области хотят нарядить улицы прошлогодними украшениями, тем самым сохранив предусмотренную на это часть бюджета. Сэкономленные средства власти субъектов намерены направить на поддержку мобилизованных горожан.
В Новосибирске, например, рассказали, что на отмене новогодних гуляний сэкономят около 25 миллионов рублей, десять из которых пойдут на закупку гуманитарных товаров, а 15 — на поддержку семей мобилизованных.
Решение отказаться от праздников в этом году приняли уже 32 региона. В их числе Самарская, Нижегородская, Ростовская, Новосибирская, Липецкая и другие области. Аналогичное решение приняли в Крыму, Севастополе, Пермском и Ставропольском краях, а также в Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах. Стоит заметить, что речь об отмене детских утренников не идёт.
Ранее Лайф рассказывал, что власти Санкт-Петербурга, Калуги и Нижнего Новгорода решили отменить новогодние мероприятия, а сэкономленные средства направить на сборы добровольцев и мобилизованных, отправляющихся в зону СВО, а также на обеспечение льгот их семьям. Аналогичное решение приняли в Томске и других субъектах. При этом в Мосгордуме пока не обсуждали вопрос, касающийся возможной отмены новогодних мероприятий, но, если такие предложения поступят, парламентарии их рассмотрят. В Министерстве обороны выступили против отмены новогодних мероприятий в регионах.
ТАСС / Игорь Генералов