В каждом третьем регионе России отменяют новогодние гулянья из-за СВО

Каждый третий субъект России принял решение отменить новогодние праздники из-за специальной военной операции на Украине. На это обратила внимание газета "Коммерсант".

Так, регионы отказываются от проведения новогодних концертов и гуляний, запусков праздничных салютов и дополнительных украшений. Некоторые области хотят нарядить улицы прошлогодними украшениями, тем самым сохранив предусмотренную на это часть бюджета. Сэкономленные средства власти субъектов намерены направить на поддержку мобилизованных горожан.

В Новосибирске, например, рассказали, что на отмене новогодних гуляний сэкономят около 25 миллионов рублей, десять из которых пойдут на закупку гуманитарных товаров, а 15 — на поддержку семей мобилизованных.