Телефон Трасс мог быть взломан с помощью израильской программы Pegasus

Злоумышленники могли использовать израильскую шпионскую программу Pegasus, чтобы взломать телефон бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Об этом пишет Times, ссылаясь на экс-главу британской службы внешней разведки МИ-6 Алекса Янгера.

"Сэр Алекс Янгер… заявил, что все устройства, подключённые к интернету, могут подвергнуться риску взлома, и предупредил об опасности программы Pegasus, разработанной израильской компанией по кибербезопасности NSO, которое могло быть целенаправленно использовано на телефонах глав государств", — сообщает газета.

Янгер уверен, что министров необходимо "обучать надлежаще" в области кибербезопасности, иначе высоки риски повторных утечек информации. Издание добавляет, что Pegasus изначально создавался для отслеживания преступников, однако спецслужбы разных стран применяют его для шпионажа за политиками, бизнесменами и другими лицами.