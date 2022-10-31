В Госдуме предложили дать учёным отсрочку от частичной мобилизации

Заместитель председателя Госдумы, депутат ЛДПР Борис Чернышов предложил рассмотреть вопрос об отсрочке от частичной мобилизации для российских учёных. Об этом он заявил в ходе встречи с молодыми деятелями науки.

"Неоднократно предлагалась отсрочка от мобилизации для кандидатов и докторов наук. Есть предложение сделать её полной, вторая концепция, о которой говорят коллеги, — освободить только тех, кто работает в вузах. Я всё же думаю, было бы правильно всех, кто занимается наукой. В вузах, НИИ или где-то ещё", — объяснил Чернышов.

Парламентарий также отметил, что планирует в скором времени обсудить комплексные меры поддержки молодых учёных.