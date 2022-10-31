В Госдуме предложили дать учёным отсрочку от частичной мобилизации
Заместитель председателя Госдумы, депутат ЛДПР Борис Чернышов предложил рассмотреть вопрос об отсрочке от частичной мобилизации для российских учёных. Об этом он заявил в ходе встречи с молодыми деятелями науки.
"Неоднократно предлагалась отсрочка от мобилизации для кандидатов и докторов наук. Есть предложение сделать её полной, вторая концепция, о которой говорят коллеги, — освободить только тех, кто работает в вузах. Я всё же думаю, было бы правильно всех, кто занимается наукой. В вузах, НИИ или где-то ещё", — объяснил Чернышов.
Парламентарий также отметил, что планирует в скором времени обсудить комплексные меры поддержки молодых учёных.
Ранее депутаты Госдумы Иван Сухарев и Сергей Каргинов предложили освободить от мобилизации ещё одну категорию россиян — мужчин, у которых есть двое детей, а жена в настоящее время беременна третьим.
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