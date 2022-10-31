МИД РФ обвинил США и Корею в провоцировании КНДР на запуск ракет

Глава Первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев назвал деградирующей обстановку с Корейским полуостровом. Он заявил, что США и Южная Корея открыто провоцируют КНДР на запуск ракет, а также добавил, что отчётливо виден переход стран к политике "остриё против острия".

"Основную причину [конфликта] видим в том, что не было использовано окно возможностей и эта добрая воля, которая была продемонстрирована в том числе со стороны КНДР, когда она долгие годы воздерживалась от каких-либо таких акций на Корейском полуострове", — сказал эксперт журналистам.

При этом дипломат отметил, что пуски ракет со стороны КНДР были спровоцированы военно-политической активностью Южной Кореи за последние месяцы. По его словам, речь также идёт об активном подключении США к ситуации на полуострове, особенно их военных мощностей.

"К сожалению, все эти действия ведут к деградации обстановки в сфере безопасности в этом непростом регионе мира", — указал Зиновьев.