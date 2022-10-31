МИД РФ обвинил США и Корею в провоцировании КНДР на запуск ракет
Глава департамента МИД Зиновьев: США и Южная Корея провоцируют КНДР на запуск ракет
Глава Первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев назвал деградирующей обстановку с Корейским полуостровом. Он заявил, что США и Южная Корея открыто провоцируют КНДР на запуск ракет, а также добавил, что отчётливо виден переход стран к политике "остриё против острия".
"Основную причину [конфликта] видим в том, что не было использовано окно возможностей и эта добрая воля, которая была продемонстрирована в том числе со стороны КНДР, когда она долгие годы воздерживалась от каких-либо таких акций на Корейском полуострове", — сказал эксперт журналистам.
При этом дипломат отметил, что пуски ракет со стороны КНДР были спровоцированы военно-политической активностью Южной Кореи за последние месяцы. По его словам, речь также идёт об активном подключении США к ситуации на полуострове, особенно их военных мощностей.
"К сожалению, все эти действия ведут к деградации обстановки в сфере безопасности в этом непростом регионе мира", — указал Зиновьев.
Ранее Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил о пуске неопознанной баллистической ракеты, который осуществила КНДР в направлении Японского моря. При этом в пресс-службе Индо-Тихоокеанского командования Вооружённых сил США заявили, что не видят угрозы для себя и своих союзников в запуске ракеты Северной Кореей.
ТАСС / AP / Ahn Young-joon