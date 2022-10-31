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31 октября, 10:53

Для вынужденно покинувших Херсонскую область открыта горячая линия

В России для вынужденно покинувших Херсонскую область открылась горячая линия, где можно узнать о получении единовременной выплаты и жилищного сертификата. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Ростелеком контакт-центра".

"В рамках поручения Правительства РФ "Ростелеком контакт-центр" и Минцифры России организовали работу федеральной горячей линии для граждан, вынужденно покинувших город Херсон и правобережную часть Херсонской области", — указано в заявлении.

В Херсонской и Запорожской областях вычислили 20 предполагаемых пособников ВСУ

В Херсонской и Запорожской областях вычислили 20 предполагаемых пособников ВСУ

Накануне замглавы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские военные могут в скором времени попытаться осуществить широкомасштабное наступление на регион. Он также отметил, что сейчас ситуация на линии фронта держится под контролем, там выстроено несколько линий эшелонированной обороны.

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ТАСС / EPA / STRINGER

Татьяна Миссуми

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