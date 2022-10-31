Для вынужденно покинувших Херсонскую область открыта горячая линия

В России для вынужденно покинувших Херсонскую область открылась горячая линия, где можно узнать о получении единовременной выплаты и жилищного сертификата. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Ростелеком контакт-центра".

"В рамках поручения Правительства РФ "Ростелеком контакт-центр" и Минцифры России организовали работу федеральной горячей линии для граждан, вынужденно покинувших город Херсон и правобережную часть Херсонской области", — указано в заявлении.