Для вынужденно покинувших Херсонскую область открыта горячая линия
В России для вынужденно покинувших Херсонскую область открылась горячая линия, где можно узнать о получении единовременной выплаты и жилищного сертификата. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Ростелеком контакт-центра".
"В рамках поручения Правительства РФ "Ростелеком контакт-центр" и Минцифры России организовали работу федеральной горячей линии для граждан, вынужденно покинувших город Херсон и правобережную часть Херсонской области", — указано в заявлении.
Накануне замглавы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские военные могут в скором времени попытаться осуществить широкомасштабное наступление на регион. Он также отметил, что сейчас ситуация на линии фронта держится под контролем, там выстроено несколько линий эшелонированной обороны.
ТАСС / EPA / STRINGER