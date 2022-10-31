Путин присвоил 232-й реактивной артиллерийской бригаде наименование "гвардейская"

"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов, постановляю: присвоить 232-й реактивной артиллерийской бригаде почётное наименование "гвардейская", — говорится в тексте указа.