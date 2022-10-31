НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
31 октября, 10:50

Путин присвоил 232-й реактивной артиллерийской бригаде наименование "гвардейская"

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почётного наименования "гвардейская" 232-й реактивной артиллерийской бригаде. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов, постановляю: присвоить 232-й реактивной артиллерийской бригаде почётное наименование "гвардейская", — говорится в тексте указа.

Путин присвоил 488-му мотострелковому полку почётное звание гвардейского

Путин присвоил 488-му мотострелковому полку почётное звание гвардейского

Ранее Лайф сообщал, что Владимир Путин присвоил наименование "гвардейский" четырёхсотому самоходному артиллерийскому Трансильванскому краснознамённому ордена Богдана Хмельницкого полку.

Обложка ©

Kremlin.ru

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров