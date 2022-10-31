В Крыму национализируют компании, связанные с киевским режимом. Как заявил глава полуострова Сергей Аксёнов, соответствующее решение будет подписано завтра.

Аксёнов поручил национализировать принадлежащие Киеву объекты в Крыму. Видео © t.me / Аксёнов Z 82

"Зарабатывать враги России на территории Крыма не будут, это принципиальная наша общая позиция. Коллективы трудовые остаются, <…> кроме персонально уполномоченных лиц, которые выполняли волю киевских руководителей", — сообщил Аксёнов.

Как подчеркнул глава полуострова, перечень национализированных объектов был составлен специальной антитеррористической комиссией. В числе переходящих в собственность Крыма ООО "Русрайн Ко", АО "Бахчисарайский комбинат", а также судостроительный завод "Залив".