Аксёнов поручил национализировать принадлежащие Киеву объекты в Крыму
В Крыму национализируют компании, связанные с киевским режимом. Как заявил глава полуострова Сергей Аксёнов, соответствующее решение будет подписано завтра.
Аксёнов поручил национализировать принадлежащие Киеву объекты в Крыму. Видео © t.me / Аксёнов Z 82
"Зарабатывать враги России на территории Крыма не будут, это принципиальная наша общая позиция. Коллективы трудовые остаются, <…> кроме персонально уполномоченных лиц, которые выполняли волю киевских руководителей", — сообщил Аксёнов.
Как подчеркнул глава полуострова, перечень национализированных объектов был составлен специальной антитеррористической комиссией. В числе переходящих в собственность Крыма ООО "Русрайн Ко", АО "Бахчисарайский комбинат", а также судостроительный завод "Залив".
Ранее Лайф рассказывал, что Верховная рада Украины намерена рассмотреть по ускоренной программе вопрос об изъятии 900 объектов российской собственности, расположенных в Незалежной.
ТАСС / Михаил Метцель