Юрист объяснил, как ноябрьские праздники могут сказаться на зарплате россиян
Юрист Воробьёв заверил, что ноябрьские праздники не скажутся на зарплате россиян
Работодатели не могут платить сотрудникам меньше из-за дополнительных выходных в праздники, рассказал "Москве 24" юрист Василий Воробьёв. Фиксированная зарплата, прописанная в трудовом договоре, не может изменяться в меньшую сторону, а вот в большую — вполне. Такое возможно в случае привлечения работника к труду в нерабочие и праздничные дни.
"Работодатель может привлекать к работе в выходные только с согласия работника. Обычно идёт оплата в двойном размере за работу в праздничный день", — рассказал он.
Ранее Лайф писал о тринадцатой зарплате и о том, от чего зависит её размер. По словам финансиста Сафонова, такая премия выдаётся, если компания смогла хорошо заработать в уходящем году.
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