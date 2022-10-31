Юрист объяснил, как ноябрьские праздники могут сказаться на зарплате россиян

Работодатели не могут платить сотрудникам меньше из-за дополнительных выходных в праздники, рассказал "Москве 24" юрист Василий Воробьёв. Фиксированная зарплата, прописанная в трудовом договоре, не может изменяться в меньшую сторону, а вот в большую — вполне. Такое возможно в случае привлечения работника к труду в нерабочие и праздничные дни.

"Работодатель может привлекать к работе в выходные только с согласия работника. Обычно идёт оплата в двойном размере за работу в праздничный день", — рассказал он.