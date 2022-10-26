Дорогая удалёнка: Какой сюрприз готовят налоговики покинувшим страну россиянам По данным Лайфа, ФНС может повысить налоги для граждан, работающих дистанционно в других странах и получающих зарплату из России. Кто и сколько будет платить? 26 октября, 01:40 Фото © Shutterstock

Речь идёт об удалёнщиках и бежавших от мобилизации людей, которые официально трудоустроены и получают зарплату в России. Для них может не только увеличиться налоговое бремя, но и встать вопрос о невозможности работать по трудовому договору.

Как заставят платить уехавших

Министр финансов Антон Силуанов предложил ввести для уехавших из страны россиян НДФЛ на уровне 30%. По его словам, это справедливая мера, которая должна касаться граждан, получающих выплаты с территории РФ. Аналитики поясняют, что это не просто мнение министра, а, по-видимому, элементы той политики, которую начало проводить государство.

Напомним, Роструд заявил , что трудовое законодательство РФ вообще не предусматривает возможность заключения трудового договора о дистанционной работе с сотрудником, который трудится за пределами России. Работодатели на эти посылы отреагировали изменением трудовых договоров для удалёнщиков на соглашение гражданско-правового характера (ГПХ). Такие "бумажные манёвры" устранили возможные вопросы от налоговиков, ведь по российскому законодательству сотрудник не должен подавать декларацию и не обязан платить повышенный НДФЛ за то время, которое он работает не из России, так как подоходный налог платится в стране пребывания.

Но, как оказалось, ситуация разрядилась только на время. Теперь Минфин решил, что доходы тех, кто находится на удалёнке, нужно относить к вознаграждению, полученному от источников в России. В этом случае сотрудникам, отсутствующим в России более 183 календарных дней, придётся платить НДФЛ 30% от зарплаты, а всем остальным — 13% либо 15%, в зависимости от получаемого ими дохода.

— Такой подход заставит работодателей платить более высокие отчисления за работников, проживающих вне РФ, очевидно, что эти выплаты будут производиться за счёт вознаграждения самого работника, — считает начальник аналитического отдела компании "Риком-Траст" Олег Абелев. — Для некоторых компаний проще будет вообще прекратить отношения с иностранными удалёнщиками, особенно если договорённости с ними оформлены в виде ГПХ, конечно, это применимо, если эти работники не выполняют какую-то уникальную функцию.

Как ФНС отследит заграничного работника

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Сейчас Федеральная налоговая служба (ФНС) в автоматическом режиме не собирает и не обрабатывает данные россиян об их перемещениях за границу, однако теоретически у налоговиков есть такая возможность. Как сообщили Лайфу источники в Центральном аппарате ФНС, готовится соглашение о межведомственном взаимодействии с Пограничной службой ФСБ России, которое облегчит обработку запросов о перемещениях граждан, сделав её автоматической.

— ФНС обладает данными не только о пребывании или перемещениях налогоплательщиков, но и о наличии объектов недвижимости за границей, бизнеса, пребывания семьи и так далее. Где и сколько времени находился гражданин в разные периоды, когда работодатель выплачивал ему вознаграждение, вычисляется довольно просто, ведь в этом помогают и банки, — поясняет ведущий финансовый эксперт компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. — Если будет установлено нарушение правила "183 дней", то с большой вероятностью налоговики потребуют заплатить НДФЛ 30%.

Некоторые специалисты считают, что пока преждевременно рассуждать о возможности тотального применения принципа повышенного налогообложения к тем, кто находится за рубежом.

— Сейчас налоговые санкции применить сложно, для этого надо доказывать не только сам факт длительного отъезда, но и то, что в этот период велась трудовая деятельность на территории РФ, — отмечает управляющий партнёр Международной юридической компании Legal World Ирина Калинина. Однако эксперт не исключает варианта, что когда дело коснётся госполитики, то процесс мгновенно упростится.

По его словам, теоретически снизить налоги для удалёнщиков за границей можно, став, например, индивидуальным предпринимателем (ИП) или даже самозанятым. Однако нужно учесть, что у этих категорий есть ограничения по сумме годового дохода.

Фото © Shutterstock Справедливо ли поднять налоги для тех, кто работает дистанционно из других стран? 0 Да, пусть платят больше Нет, для них не нужно менять налоги Им и так трудно за границей, для них нужно снизить налоги Это все беглецы и предатели, их нужно наказать рублём

Авторы Максим Греков