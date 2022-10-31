Новый ПТРК "Корнет-Д1" прошёл предварительные испытания
"Ростех": Новый самоходный ПТРК "Корнет-Д1" успешно завершил предварительные испытания
Завершились предварительные испытания модернизированного российского противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет-Д1", теперь идёт подготовка к государственным. Об этом сообщил РИА "Новости" индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.
"Основной объём предварительных испытаний самоходного варианта ПТРК "Корнет-Д1" для ВДВ, размещённого на шасси БМД-4М, в том числе стрельбовые испытания, завершён с положительными результатами", — пояснил он.
По его словам, сейчас началось изготовление опытно-промышленной партии для государственных испытаний. Оздоев напомнил, что ПТРК оснащён двумя автоматизированными пусковыми установками с тепловизорами, что позволяет уничтожить несколько целей, у техники будут ракеты с повышенной дальностью, а также средства разведки и целеуказания. Специалист добавил, что связь обеспечивается не только между машинами подразделения, но и с командованием.
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ТАСС / Сергей Бобылев