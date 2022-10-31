Новый ПТРК "Корнет-Д1" прошёл предварительные испытания

По его словам, сейчас началось изготовление опытно-промышленной партии для государственных испытаний. Оздоев напомнил, что ПТРК оснащён двумя автоматизированными пусковыми установками с тепловизорами, что позволяет уничтожить несколько целей, у техники будут ракеты с повышенной дальностью, а также средства разведки и целеуказания. Специалист добавил, что связь обеспечивается не только между машинами подразделения, но и с командованием.