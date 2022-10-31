Лайф публикует первое видео с памятником Минину и Пожарскому после реставрации

Памятник Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому вновь появился на Красной площади после реставрации. Сегодня утром в центре российской столицы сняли временные строительные леса. Привлечённые к работам специалисты торопились закончить реставрацию ко Дню народного единства.

В Москве завершилась реставрация памятника Минину и Пожарскому. Видео © LIFE

Торжественное открытие монумента состоится в праздничный и выходной день — 4 ноября, а сегодня прошло мероприятие в честь завершения работ. На нём присутствовали вице-премьер РФ Татьяна Голикова, министр культуры Ольга Любимова, директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин и гендиректор реставрационной мастерской "Наследие" Юрий Щедров.

Всего на реставрацию было потрачено порядка 50 миллионов рублей, 30 из которых выделило государство, а 20 — собрали с россиян. Стоит отметить, что восстановление памятника входит в план юбилейных мероприятий, посвящённых 150-летию Государственного исторического музея, в ведение которого монумент был передан в 2016 году.