НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
31 октября, 10:11

Мишустин провёл кадровые перестановки в Минпромторге

Мишустин назначил Кирилла Лысогорского замглавы Минпромторга

Директор Департамента промышленности Правительства РФ Кирилл Лысогорский стал заместителем министра промышленности и торговли. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина в телеграм-канале.

"Кирилл Лысогорский, занимавший пост директора департамента промышленности, назначен заместителем министра промышленности и торговли", — сказано в сообщении.

Вакантную должность занял Ильмир Набиев. В 2011 году он пришёл на работу в департамент промышленности и инфраструктуры. В 2021 году его назначили заместителем директора Департамента энергетики Правительства РФ.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Его функции переданы Минэкономразвития. Цель изменений — оптимизация госуправления в сфере туризма и повышение эффективности развития отрасли.

Песков: Кремль высоко оценивает промежуточные итоги работы упразднённого Ростуризма

Песков: Кремль высоко оценивает промежуточные итоги работы упразднённого Ростуризма

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба президента Республики Казахстан

Андрей Бражников

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров