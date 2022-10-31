Мишустин провёл кадровые перестановки в Минпромторге
Мишустин назначил Кирилла Лысогорского замглавы Минпромторга
Директор Департамента промышленности Правительства РФ Кирилл Лысогорский стал заместителем министра промышленности и торговли. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина в телеграм-канале.
"Кирилл Лысогорский, занимавший пост директора департамента промышленности, назначен заместителем министра промышленности и торговли", — сказано в сообщении.
Вакантную должность занял Ильмир Набиев. В 2011 году он пришёл на работу в департамент промышленности и инфраструктуры. В 2021 году его назначили заместителем директора Департамента энергетики Правительства РФ.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Его функции переданы Минэкономразвития. Цель изменений — оптимизация госуправления в сфере туризма и повышение эффективности развития отрасли.
ТАСС / Пресс-служба президента Республики Казахстан