Первое судно пропустили по зерновому коридору после выхода России из сделки
ООН: Первому судну разрешили движение по зерновому коридору после возобновления инспекций
Первому судну разрешили продолжить движение после возобновления инспекций в рамках продуктовой сделки по вывозу зерна с Украины, передаёт Reuters со ссылкой на представителя ООН.
По его словам, первая из 40 запланированных инспекций судов была завершена в водах Стамбула. Проверкой лично занимались представители Турции и ООН. Также известно, что организации на 31 октября удалось согласовать график движения 16 судов по морскому гуманитарному коридору.
Напомним, 29 октября в Минобороны сообщили, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке, позже эту информацию подтвердили в МИД РФ. Такое решение было принято после атаки дронов на корабли и суда в акватории Севастопольской бухты. Системе ПВО удалось отразить удары. Позже в Минобороны раскрыли подробности произошедшего. Там отметили, что беспилотниками были атакованы корабли ЧФ, которые обеспечивали безопасность вывоза зерна с Украины. Один корабль получил незначительные повреждения, угрозу удалось нейтрализовать.
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