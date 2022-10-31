Первое судно пропустили по зерновому коридору после выхода России из сделки

Первому судну разрешили продолжить движение после возобновления инспекций в рамках продуктовой сделки по вывозу зерна с Украины, передаёт Reuters со ссылкой на представителя ООН.

По его словам, первая из 40 запланированных инспекций судов была завершена в водах Стамбула. Проверкой лично занимались представители Турции и ООН. Также известно, что организации на 31 октября удалось согласовать график движения 16 судов по морскому гуманитарному коридору.