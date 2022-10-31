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31 октября, 09:57

Первое судно пропустили по зерновому коридору после выхода России из сделки

ООН: Первому судну разрешили движение по зерновому коридору после возобновления инспекций

Первому судну разрешили продолжить движение после возобновления инспекций в рамках продуктовой сделки по вывозу зерна с Украины, передаёт Reuters со ссылкой на представителя ООН.

По его словам, первая из 40 запланированных инспекций судов была завершена в водах Стамбула. Проверкой лично занимались представители Турции и ООН. Также известно, что организации на 31 октября удалось согласовать график движения 16 судов по морскому гуманитарному коридору.

В Госдуме назвали страны, ответственные за срыв зерновой сделки

В Госдуме назвали страны, ответственные за срыв зерновой сделки

Напомним, 29 октября в Минобороны сообщили, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке, позже эту информацию подтвердили в МИД РФ. Такое решение было принято после атаки дронов на корабли и суда в акватории Севастопольской бухты. Системе ПВО удалось отразить удары. Позже в Минобороны раскрыли подробности произошедшего. Там отметили, что беспилотниками были атакованы корабли ЧФ, которые обеспечивали безопасность вывоза зерна с Украины. Один корабль получил незначительные повреждения, угрозу удалось нейтрализовать.

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Николь Вербер

Комментарий

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Nik Boorkoffсегодня в 11:16

Почему мистер Зеля не использует сухопутную границу, по которой получает оружие? Похоже им нужна объемная поставка вооружения через Одессу и сохранность флота и инфраструктуры порта, еврейский подход многоходовочный налицо...Непонятна позиция ВВП без жестких условий и ограничений с привязкой к конечному порту просто разрешить снова, явно тут нужны решения кардинальные гибнут люди не в Африке а в России не когда то а сейчас ....

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