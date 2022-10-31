Владимир Пресняков передал гонорар с концерта в Москве российским военным в зоне СВО

Певец Владимир Пресняков передал весь гонорар со своего концерта в московском Crocus City Hall 30 октября российским военнослужащим, находящимся в зоне проведения СВО. Об этом артист сообщил зрителям перед началом выступления, а позже выложил видео в соцсетях.

"Привет, ребята! Наконец-то мы встретились! Приветствую каждого из вас. Хочу сказать, что весь гонорар с сегодняшнего концерта мы отдадим ребятам, которые на передовой. И это благодаря вам", — сказал он зрителям под одобрительные возгласы.