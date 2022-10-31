Владимир Пресняков передал гонорар с концерта в Москве российским военным в зоне СВО
Кадр из видео на странице Владимира Преснякова. Скриншот © Instagram (запрещён в РФ) / presnyakovvladimir
Певец Владимир Пресняков передал весь гонорар со своего концерта в московском Crocus City Hall 30 октября российским военнослужащим, находящимся в зоне проведения СВО. Об этом артист сообщил зрителям перед началом выступления, а позже выложил видео в соцсетях.
"Привет, ребята! Наконец-то мы встретились! Приветствую каждого из вас. Хочу сказать, что весь гонорар с сегодняшнего концерта мы отдадим ребятам, которые на передовой. И это благодаря вам", — сказал он зрителям под одобрительные возгласы.
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