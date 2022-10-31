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31 октября, 09:43

Кличко: 80% жителей Киева остались без воды из-за повреждения энергообъекта

80% жителей Киева остаются без водоснабжения из-за удара по энергообъекту недалеко от украинской столицы. Также 350 тысяч квартир осталось без света. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Из-за повреждения энергообъекта возле Киева 80% потребителей столицы остаются без водоснабжения. На всякий случай просим запастись водой из ближайших бюветов и точек продаж", написал Кличко в телеграм-канале.

По его словам, специалисты "Киевводоканала" работают над тем, чтобы как можно быстрее возобновить работу водопроводных станций. А энергетики пытаются восстановить подачу света в 350 тысяч квартир, отключённых от энергоснабжения.

Мирные жители пострадали в результате работы ПВО в Киевской области

Мирные жители пострадали в результате работы ПВО в Киевской области

Напомним, сегодня утром воздушная тревога звучит практически по всей Незалежной: ВС РФ продолжают наносить удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры. Так, повреждения есть не только в Киеве, но и в Харькове. Там не работает метро, из-за удара по Кременчугской ГЭС в городе нет света и воды, в Черкасской области уничтожена крупная ТЭЦ, а в Запорожье нанесён удар по подстанции около Днепровской ГЭС. Офис Зеленского сообщил об экстренных отключениях электроэнергии по всей Украине.

Обложка ©

ТАСС / Picture-alliance / Dpa / Christophe Gateau

Александра Вишнякова

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