Кличко: 80% жителей Киева остались без воды из-за повреждения энергообъекта

80% жителей Киева остаются без водоснабжения из-за удара по энергообъекту недалеко от украинской столицы. Также 350 тысяч квартир осталось без света. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Из-за повреждения энергообъекта возле Киева 80% потребителей столицы остаются без водоснабжения. На всякий случай просим запастись водой из ближайших бюветов и точек продаж", — написал Кличко в телеграм-канале.

По его словам, специалисты "Киевводоканала" работают над тем, чтобы как можно быстрее возобновить работу водопроводных станций. А энергетики пытаются восстановить подачу света в 350 тысяч квартир, отключённых от энергоснабжения.