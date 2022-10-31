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31 октября, 09:33

Минск вернёт госдолг Западу в белорусских рублях

Минск будет перечислять выплаты по госдолгу перед западными странами на отдельные счета в белорусских рублях. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время доклада премьер-министра Романа Головченко.

Глава государства напомнил, что после появления проблем в отношениях с недружественными странами белорусская сторона заявила о своей готовности платить по счетам.

"Тем более Западу мы немного должны. Но там отказались принимать валюту из Белоруссии. Хорошо, тогда мы им предложили белорусский рубль. Они тоже отказались <...> Созреют для того, чтобы мы с ними рассчитались, ради бога. Не созреют — что ж", — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

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Ранее Всемирный банк перевёл все займы Белоруссии в статус необслуживаемых. Там уточнили, что на 14 октября у республики таковых было на сумму, эквивалентную 68,43 миллиона долларов США.

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Сайт президента Республики Беларусь

Ирина Фальке

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