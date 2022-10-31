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31 октября, 09:30

СК завёл дело на депутата Мамонтова, бросившего ребёнка со сломанным бедром на месте ДТП

СК завёл дело на новосибирского депутата Мамонтова, который сбил ребёнка и уехал с места ДТП

В Новосибирской области возбудили уголовное дело против депутата Совета депутатов Татaрского района Сергея Мамонтова, который сбил шестилетнего мальчика на Toyota RAV4 во дворе и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

"Татарским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 67-летнего жителя города, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ "Оставление в опасности", указали в ведомстве.

Явился сам: Проверен на алкоголь сбивший ребёнка и бросивший его житель Татарска

Явился сам: Проверен на алкоголь сбивший ребёнка и бросивший его житель Татарска

Напомним, 30 октября в городе Татарске Новосибирской области водитель, выехав из-за угла, сбил шестилетнего мальчика и уехал. Сейчас ребёнок в реанимации, ему зашили рану на голове и констатировали перелом бедра. Как выяснилось, за рулём был член Совета депутатов Татарского района Новосибирской области Сергей Мамонтов. Он будет исключён из состава партии "Единая Россия".

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Татьяна Миссуми

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