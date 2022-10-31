СК завёл дело на депутата Мамонтова, бросившего ребёнка со сломанным бедром на месте ДТП

В Новосибирской области возбудили уголовное дело против депутата Совета депутатов Татaрского района Сергея Мамонтова, который сбил шестилетнего мальчика на Toyota RAV4 во дворе и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.