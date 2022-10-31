СК завёл дело на депутата Мамонтова, бросившего ребёнка со сломанным бедром на месте ДТП
СК завёл дело на новосибирского депутата Мамонтова, который сбил ребёнка и уехал с места ДТП
В Новосибирской области возбудили уголовное дело против депутата Совета депутатов Татaрского района Сергея Мамонтова, который сбил шестилетнего мальчика на Toyota RAV4 во дворе и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.
"Татарским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 67-летнего жителя города, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ "Оставление в опасности", — указали в ведомстве.
Напомним, 30 октября в городе Татарске Новосибирской области водитель, выехав из-за угла, сбил шестилетнего мальчика и уехал. Сейчас ребёнок в реанимации, ему зашили рану на голове и констатировали перелом бедра. Как выяснилось, за рулём был член Совета депутатов Татарского района Новосибирской области Сергей Мамонтов. Он будет исключён из состава партии "Единая Россия".