Японский производитель шин Bridgestone продаёт бизнес в России
Японский производитель шин Bridgestone решил уйти с российского рынка. Как следует из пресс-релиза, компания начала продажу бизнеса в РФ и в настоящее время ищет нового владельца. Планируется, что поиск покупателя и заключение сделки займёт около нескольких месяцев.
"В свете общей неопределённости и продолжающихся проблем с поставками в Россию компания Bridgestone объявляет о начале процесса поиска местного покупателя для своих российских активов", — отмечается в сообщении компании.
Кстати, в начале осени Лайф писал, что российские автомобилисты могут столкнуться с дефицитом некоторых видов зимней резины из-за санкций. Уточнялось, что в первую очередь это коснётся шин нестандартных размеров, включая зимнюю резину, которая подорожала почти вдвое. Кроме того, автомобилистов может ожидать нехватка некоторых марок моторных масел, а оставшиеся привычные бренды заметно подорожают.
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