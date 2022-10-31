Японский производитель шин Bridgestone продаёт бизнес в России

Японский производитель шин Bridgestone решил уйти с российского рынка. Как следует из пресс-релиза, компания начала продажу бизнеса в РФ и в настоящее время ищет нового владельца. Планируется, что поиск покупателя и заключение сделки займёт около нескольких месяцев.

"В свете общей неопределённости и продолжающихся проблем с поставками в Россию компания Bridgestone объявляет о начале процесса поиска местного покупателя для своих российских активов", — отмечается в сообщении компании.