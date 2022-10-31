Турция и ООН возобновили инспекции судов в рамках зерновой сделки
Представители Турции и ООН возобновили осмотр судов в рамках продуктовой сделки по вывозу зерна с Украины после выхода из неё России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник во всемирной организации.
"Команды Турции, ООН возобновили осмотры судов согласно Черноморской зерновой сделке", — сказано в сообщении агентства.
ООН на 31 октября согласовала с Украиной и Турцией график движения 16 судов по морскому гуманитарному коридору. Стороны намерены проинспектировать 40 судов, которые стоят на якоре вблизи Стамбула.
Как писал Лайф, 29 октября в Минобороны сообщили, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке, позже эту информацию подтвердили в МИД РФ. Такое решение было принято после атаки дронов на корабли и суда в акватории Севастопольской бухты. Системе ПВО удалось отразить удары. Позже в Минобороны раскрыли подробности произошедшего. Там отметили, что беспилотниками были атакованы корабли ЧФ, которые обеспечивали безопасность вывоза зерна с Украины. Один корабль получил незначительные повреждения, угрозу удалось нейтрализовать.
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