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31 октября, 09:08

Владельцев собак предупредили об опасности поцелуев с питомцем

Поцелуи с любимым питомцем представляют опасность для здоровья из-за того, что в слюне собак могут содержаться опасные бактерии. Об этом сообщают британские учёные в журнале BMJ Case Report.

Исследователи привели в качестве примера случай с женщиной, которая поступила в больницу с сепсисом. Врачи выяснили, что в последние дни она часто обнималась со своей итальянской борзой, которая периодически облизывала хозяйку. В крови пациентки также обнаружили грамотрицательные палочки и бактерии, которые находятся в слюне собак и кошек.

В случае если человек очень хорошо осведомлён о здоровье своего питомца, тогда поцелуи с животным могут быть безопасными, считают учёные. При этом они всё же не рекомендуют позволять собаке себя облизывать.

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Shutterstock

Ирина Фальке
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