Владельцев собак предупредили об опасности поцелуев с питомцем
Поцелуи с любимым питомцем представляют опасность для здоровья из-за того, что в слюне собак могут содержаться опасные бактерии. Об этом сообщают британские учёные в журнале BMJ Case Report.
Исследователи привели в качестве примера случай с женщиной, которая поступила в больницу с сепсисом. Врачи выяснили, что в последние дни она часто обнималась со своей итальянской борзой, которая периодически облизывала хозяйку. В крови пациентки также обнаружили грамотрицательные палочки и бактерии, которые находятся в слюне собак и кошек.
В случае если человек очень хорошо осведомлён о здоровье своего питомца, тогда поцелуи с животным могут быть безопасными, считают учёные. При этом они всё же не рекомендуют позволять собаке себя облизывать.
Ранее в центре Гамалеи предупредили о передаче смертельного вируса от "зомби-голубей" к человеку. Специалист отметил, что парамиксовирус может распространиться так же быстро, как и коронавирус, а многие инфекции, носителями которых являются животные или птицы, крайне патогенны для человека.
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