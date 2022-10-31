Владельцев собак предупредили об опасности поцелуев с питомцем

Поцелуи с любимым питомцем представляют опасность для здоровья из-за того, что в слюне собак могут содержаться опасные бактерии. Об этом сообщают британские учёные в журнале BMJ Case Report.

Исследователи привели в качестве примера случай с женщиной, которая поступила в больницу с сепсисом. Врачи выяснили, что в последние дни она часто обнималась со своей итальянской борзой, которая периодически облизывала хозяйку. В крови пациентки также обнаружили грамотрицательные палочки и бактерии, которые находятся в слюне собак и кошек.

В случае если человек очень хорошо осведомлён о здоровье своего питомца, тогда поцелуи с животным могут быть безопасными, считают учёные. При этом они всё же не рекомендуют позволять собаке себя облизывать.