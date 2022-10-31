Уролог рассказал о дефиците доноров спермы в РФ с определённой группой крови

Большой спрос в России сложился на биоматериал доноров спермы со славянской внешностью и четвёртой группой крови. Об этом "Ленте.ру" рассказали врач-уролог Сергей Боголюбов и руководитель донорских программ Анжела Мазур клиники репродукции и генетики Next Generation Clinic (NGG).

Врачи отметили, что стать донором может не любой мужчина, требования к здоровью в этом случае очень высокие, в частности — не должно быть ожирения, рост от 170 сантиметров, никаких вредных привычек и проблем с психикой. Женщины чаще интересуются славянской внешностью будущего отца ребёнка и четвёртой группой крови, но также есть определённый спрос на азиатов, кавказцев, испанцев и итальянцев, добавила Мазур.

"Наибольшим спросом пользуется биоматериал от кандидатов моложе 28 лет, кареглазых или голубоглазых, имеющих высшее образование. Предпочтение отдаётся высокому росту (180 сантиметров и выше), группа крови может быть любая, но с положительным резусом", — заметила она.

Боголюбов подчеркнул, что клиника всегда проводит исследования и на скрытые генетические заболевания. Доктор уточнил, что забор материала всегда проводится поэтапно, а не разово, что тоже исключает наличие возможных болезней. По его словам, за одну сдачу платят около пяти тысяч рублей, ещё 90 тысяч рублей мужчина получит через полгода, после окончания карантина для биоматериала.