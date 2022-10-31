Уролог рассказал о дефиците доноров спермы в РФ с определённой группой крови
Уролог Боголюбов рассказал о дефиците доноров спермы с четвёртой группой крови
Большой спрос в России сложился на биоматериал доноров спермы со славянской внешностью и четвёртой группой крови. Об этом "Ленте.ру" рассказали врач-уролог Сергей Боголюбов и руководитель донорских программ Анжела Мазур клиники репродукции и генетики Next Generation Clinic (NGG).
Врачи отметили, что стать донором может не любой мужчина, требования к здоровью в этом случае очень высокие, в частности — не должно быть ожирения, рост от 170 сантиметров, никаких вредных привычек и проблем с психикой. Женщины чаще интересуются славянской внешностью будущего отца ребёнка и четвёртой группой крови, но также есть определённый спрос на азиатов, кавказцев, испанцев и итальянцев, добавила Мазур.
"Наибольшим спросом пользуется биоматериал от кандидатов моложе 28 лет, кареглазых или голубоглазых, имеющих высшее образование. Предпочтение отдаётся высокому росту (180 сантиметров и выше), группа крови может быть любая, но с положительным резусом", — заметила она.
Боголюбов подчеркнул, что клиника всегда проводит исследования и на скрытые генетические заболевания. Доктор уточнил, что забор материала всегда проводится поэтапно, а не разово, что тоже исключает наличие возможных болезней. По его словам, за одну сдачу платят около пяти тысяч рублей, ещё 90 тысяч рублей мужчина получит через полгода, после окончания карантина для биоматериала.
Ранее сообщалось, что долгое воздержание от секса может привести к импотенции. Подавление полового влечения может привести к развитию геморроя, простатита и нарушениям в работе сердечно-сосудистой системы.
Новости
Shutterstock