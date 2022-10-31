От стресса до проблем с печенью: Врач перечислила основные причины чрезмерного выпадения волос

Неправильное или недостаточное усвоение полезных веществ напрямую связано с выпадением волос, заявила кандидат медицинских наук Ирина Юзуп.

"На качество волоса влияют нарушения в работе печени и желчевыделительной системы. Без желчи не усваивается большинство питательных веществ", — рассказала эксперт в беседе с "Мослентой".

Также предпосылкой к облысению может стать недостаток биологически значимых элементов в организме. По словам врача, такое может произойти в запущенном случае, когда человек потребляет недостаточное количество определённых продуктов или неправильно усваиваются нутриенты в связи с нарушениями пищеварения или даже инфекциями.

Кроме того, на качестве, густоте и шелковистости волос может сказаться обычный стресс. Причём некоторые люди в попытке избавиться от негативных ощущений прибегают к антидепрессантам, которые тоже не всегда положительно влияют на организм и могут привести к выпадению волос.