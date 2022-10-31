Жителя Тюмени спасли от смертельно опасной болезни, которую не регистрировали 20 лет
В Тюмени пациент пожаловался на першение в горле и резкое ухудшение зрения, а врачи нашли у него смертельно опасный ботулизм
Врачам тюменской областной инфекционной клинической больницы пришлось столкнуться со случаем редчайшего и смертельно опасного заболевания, которое в регионе не встречалось больше 20 лет. Речь идёт о ботулизме, который сопровождается параличом и может привести к остановке сердца, сообщает Ura.ru.
"У молодого человека внезапно запершило в горле, затруднилось дыхание, изменился голос, снизилась острота зрения. Также ему стало трудно глотать. Врачи заподозрили ботулизм", — рассказали в пресс-службе медучреждения.
Заболевание встречается настолько редко, что медики собрали целый консилиум, чтобы подтвердить смертельно опасный диагноз, а также выработать тактику лечения. Подключать пришлось даже специалистов кафедры инфекционных болезней и неврологов ТюмГМУ, ведь ботулизм поражает периферические нервы преимущественно продолговатого и спинного мозга. Вместе с пациентом они буквально по часам восстановили весь его прошлый месяц жизни, в том числе выяснили, чем он питался.
По данным kp.ru, окончательный диагноз пациенту установили по результатам лабораторной диагностики. Тюменцу ввели противоботулиническую сыворотку, и уже через день его состояние улучшилось, а через неделю его выписали из больницы.
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