Родителям рассказали, почему важно вовремя научить ребёнка спать отдельно от них

Совместный сон ребёнка с одним или обоими родителями может стать причиной проблем в развитии, об этом рассказала доцент кафедры социальных технологий СЗИУ РАНХиГС врач Светлана Молчанова в интервью изданию "Доктор Питер".

По мнению специалиста, младенцу важно как можно больше контактировать с отцом и матерью: совместный сон помогает усилить привязанность и наладить телесный контакт. А вот процесс формирования личности у малыша запускается в возрасте от 2–3 до 9–10 лет — он начинает самоутверждаться и ощущать себя самостоятельным человеком, в этом возрасте и нужно приучать сына или дочь спать отдельно.

"Если на этом этапе родители не дают ему возможности расширять свои границы, в том числе засыпать в собственной постели, умственное развитие детей начнёт замедляться", — предупредила Молчанова.

Врач отметила, что не нужно резко переселять малыша в собственную комнату. В трёхлетнем возрасте ребёнка надо постепенно приучать к мысли, что он будет спать отдельно, а на ночь можно давать любимую игрушку и оставлять ночник.

Если дети всё равно приходят в спальню родителей, их нужно терпеливо отводить обратно и дожидаться сна. Также важно хвалить ребёнка за смелость и самостоятельность, когда он начнёт спать отдельно.